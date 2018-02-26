Следователи выяснят обстоятельства смерти сотрудника ВШЭ

В Москве следователи устанавливают обстоятельства смерти одного из руководителей ВШЭ, найденного мертвым на рабочем месте.

"По факту обнаружения тела мужчины 1966 года рождения в высшем учебном учреждении, расположенном по улице Мясницкой в Москве, проводится доследственная проверка", - цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что в своем кабинете был обнаружен мертвым глава дирекции общего образования вуза Сергей Калашников.

Одна из основных версий случившегося - самоубийство. Предсмертной записки на месте трагедии не найдено.