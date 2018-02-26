В Белгороде Нани Брегвадзе раскрыла секрет известной песни

Народная артистка СССР и Грузии Нани Брегвадзе открыла седьмой Белгородский музыкальный фестиваль "Борислав Струлев и друзья". Романсы на русском и грузинском языках звучали со сцены белгородской филармонии. Часть репертуара артистка исполнила с дочерью Экой Мамаладзе.

Песню, которую называют "визитной карточкой" королевы романса - знаменитый "Снегопад" зал очень ждал.

- Меня эту песню заставили полюбить, - призналась артистка. - Вначале я никак не соглашалась с композитором Экимяном, не хотела ее петь. А вот теперь пою и пою. И каждый раз что-то новое мне приходит с ней. Хотя вот недавно я разговаривала с выдающимся дирижером нашего национального оркестра Грузии, сказала ему: "Я дам сольный концерт, только не заставляй меня петь "Снегопад", пожалуйста, я больше не могу". И тогда он ответил: "Я сделаю другой "Снегопад". После, когда был юбилей Экимяна, мне сказали: "Это не песня, Нани Георгиевна. Это молитва".

Идейный вдохновитель фестиваля Борислав Струлев пообещал, что почитателей музыкального искусства в это раз ждет множество сюрпризов. Фестиваль продлится до 3 марта и должен поразить белгордцев и гостей города сочетанием различных видов искусства и смелым воплощением творческих идей.