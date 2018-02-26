Вертолет эвакуировал ребенка с массового ДТП в центре Москвы

В центре Москвы совершил посадку санитарный вертолет: экипаж эвакуировал в медучреждение ребенка, пострадавшего в массовом ДТП.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГИБДД столицы, авария произошла около дома № 5 на Ленинградском проспекте. Недалеко от Белорусского вокзала столкнулись четыре легковых автомобиля. В автоинспекции сообщили об одном пострадавшем.

По данным департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, в аварии пострадал ребенок, сейчас вертолет с медицинской бригадой на борту доставляет его в профильную больницу.