СК раскрыл хищение 400 млн при строительстве космодрома Восточный

Следователи завершили расследование уголовного дела о хищении денежных средств "Дальспецстроя" в размере более 400 миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный.

Как пояснили в СУ СК России, экс-глава Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Евгений Ермолаев, врио начальника ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров и гендиректоры ООО "ЦНИИМЦЕН" и ООО "Госнорматив" Ольга Зугаева и Сергей Поливанов обвиняются в организации растраты.

Кроме того, им вменяют "легализацию денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем".

Сообщается, что фигуранты причастны к растратам под видом разработки сметных нормативов, необходимых для определения стоимости работ при строительстве космодрома Восточный.

В результате действий обвиняемых определен ущерб, составивший минимум 404 миллиона рублей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.