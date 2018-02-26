Студент из Нижнего Новгорода научил смартфон ставить диагноз

Студент Национального исследовательского нижегородского госуниверситета имени Лобачевского Сергей Блинцов создал мобильное приложение, которое следит за здоровьем и предупреждает о первичных признаках заболевания. Пока разработка распознает анемию и болезнь Паркинсона, сообщает ТАСС со ссылкой на самого Блинцова.

- В скором времени список заболеваний пополнится, - пояснил студент.

О том, что приложение может действительно помочь с постановкой диагноза, говорит и кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед Алексей Крупко.

- Диагноз ставит врач при полном заключении, приложение может только сориентировать, в какую сторону пациенту нужно двигаться, что нужно обследовать и к какому специалисту идти. Это помощник на доврачебном уровне. Как любой скрининг он важен, он имеет значение. УЗИ - это тоже скрининг, оно тоже диагноз не дает, - сказал Крупко.

Тем временем тестирование на анемию и болезнь Паркинсона показало: приложение ставит диагнозы с точностью от 87 до 95 процентов.

- В начале тестирования вам надо будет держать телефон в нескольких положениях: на вытянутой руке, в согнутой в локте, на колене и касаться телефоном носа. Следующий вид тестирования - это рисование пальцем на экране телефона. Вам дается слово, а вы пальцем пишете его на экране. Экран воспринимает, как работают фаланги пальцев, это второй вид тестирования, - пояснил разработчик приложения Сергей Блинцов.

Еще один из пунктов теста - нужно произнести фразу, произвольную или предложенную приложением. Планируется, что в будущем разработка начнет выявлять изменения в походке человека. Телефон нужно будет просто положить в карман и походить с ним по комнате около десяти секунд. Все обследование займет от двух до четырех минут.

Чтобы выявить анемию, понадобится селфи пациента на телефоне или в его аккаунтах в соцсетях.

- Нейронная сеть в режиме реального времени, без участия пользователя анализирует фотографии и составляет картину его состояния здоровья по внешнему виду. В случае появления первичных признаков заболевания система сообщает об этом. Для того чтобы определить анемию, достаточно 15 фотографий, сделанных за последние полгода, - уточнил молодой ученый.

Стоит отметить, что приложение изучает только те фотографии, на которых найдет лицо владельца телефона. Кроме того, приложение может замерить пульс человека. Для этого нужно просто приложить палец к задней камере телефона.

В будущем студент Сергей Блинцов собирается разработать приложение для реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательной системы. По его словам, сейчас аналогов его разработке на рынке нет. Есть лишь похожие программы, которые ставят диагноз после анкетирования пользователя.

- Человеку задают вопросы по типу "болит или не болит", и после прохождения теста приложение говорит, есть заболевание или нет. Данный метод диагностики имеет очень низкую точность, - считает студент.

Он также добавил, что его приложение будет бесплатным для всех.

- Платить придется в случае, если вам будет необходима консультация специалиста или доступ к инструментам реабилитации. Мы уже договорились с одной из ведущих клиник нашего региона, - добавил Сергей Блинцов.

По словам разработчика, приложение может выйти на рынок уже в этом году.