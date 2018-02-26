В 2018-м на поддержку АПК Мордовии будет направлено 3,3 млрд рублей

В текущем году мордовские аграрии получат 3,3 миллиарда рублей господдержки. Из них 2,3 миллиарда - средства федерального бюджета, остальное - доля региональной казны.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков в ходе межрегиональной аграрной выставки, состоявшейся в "Мордовэкспоцентре".

- Средства планируется направить на организацию весенних полевых работ, - пояснил лидер региона. - Сейчас главная задача на селе - качественно провести весенний сев и весь комплекс работ на полях. Также бюджетные деньги пойдут на приобретение минеральных удобрений на общую сумму 300 миллионов рублей. Сельхозпроизводители смогут купить их по традиционной схеме софинансирования - "пятьдесят на пятьдесят".

При этом уровень господдержки будет зависеть от выполнения основных параметров работы АПК, заложенных в соглашении с Минсельхозом России. Если в растениеводстве важнейшим условием для этого остается сохранение посевных площадей, то в животноводстве финансирование получат лишь те, кто не будет сокращать поголовье.

Лидер региона подчеркнул, что прошлый год аграрии Мордовии завершили с хорошими результатами. Реализовано около десятка инвестиционных проектов в АПК. Получен рекордный урожай зерновых - 1468 тысяч тонн, установлен рекорд по сбору овощей в защищенном грунте - 18 тысяч тонн, увеличено производство мяса и молока (на 16 и 11,6 тысяч тонн соответственно). Ведется активная работа по расширению ассортимента и объемов поставок мордовских продуктов на экспорт.