В Перми СК начал проверку схода с рельсов 14 вагонов

Следователи начали проверку по факту схода 14 вагонов на станции Чайковская Пермского края. Об этом сообщили в Уральском следственном управления на транспорте СК РФ.

На станции сошли с рельсов вагоны, груженые бокситом. При этом некоторые из них упали на бок, но ни один из вагонов не опрокинулся. При аварии повреждено триста метров железнодорожного полотна и одна опора контактной сети.

Из-за инцидента было задержано движение семи составов. Сейчас поезда проходят по одному пути.

Следователи выясняют причины аварии. Пока идет доследственная проверка, опрашиваются очевидцы, изымаются необходимые документы. Также подсчитывается причиненный ущерб.