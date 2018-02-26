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26.02.2018 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми СК начал проверку схода с рельсов 14 вагонов

Текст: Константин Бахарев

Следователи начали проверку по факту схода 14 вагонов на станции Чайковская Пермского края. Об этом сообщили в Уральском следственном управления на транспорте СК РФ.

В Приморье сошли с рельсов четыре пустых вагона

На станции сошли с рельсов вагоны, груженые бокситом. При этом некоторые из них упали на бок, но ни один из вагонов не опрокинулся. При аварии повреждено триста метров железнодорожного полотна и одна опора контактной сети.

Из-за инцидента было задержано движение семи составов. Сейчас поезда проходят по одному пути.

Следователи выясняют причины аварии. Пока идет доследственная проверка, опрашиваются очевидцы, изымаются необходимые документы. Также подсчитывается причиненный ущерб.

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