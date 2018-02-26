Новости

СМИ: Звезда индийского кино утонула в ванне на свадьбе 16:23
Ученые назвали спасающие от депрессии продукты 16:23
В Ростове придумали антивандальные пломбы для счетчиков 16:19
Путин обсудит с Курцем вопросы экономики и энергетики 16:17
Смытая в море актриса рассказала, как к ней приставали 16:15
Сибиряк проплыл подо льдом Байкала рекордные 100 метров 16:13
Фильм "Горе-творец" покажут на большом экране в трех городах России 16:12
"Лужники" и "Санкт-Петербург" вошли в топ-10 лучших стадионов года 15:58
В Перми СК начал проверку схода с рельсов 14 вагонов 15:50
Из-за массового ДТП ограничено движение на Ленинградском проспекте 15:47
Названы имена россиян, задержанных по делу об аргентинском кокаине 15:45
В Самарской области силовики предотвратили теракт 15:40
Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта "Миротворец" 15:36
Студент из Нижнего Новгорода научил смартфон ставить диагноз 15:30
В Аргентине начали сбор средств на поиск пропавшей подлодки 15:17
Вертолет эвакуировал ребенка с массового ДТП в центре Москвы 15:12
Белорусские сенаторы обсудили с Григорием Рапотой новые союзные проекты 15:10
В метро начали раздавать значки для беременных пассажирок 15:08
В Череповце предложили увековечить местных чемпионов ОИ-2018 15:05
Опрос: Выбираем самое запоминающееся спортивное событие Олимпиады 15:05
Лавров: Россия готова возобновить все каналы сотрудничества с Европой 14:59
Пять человек погибли при крушении судна в Китае 14:44
В Волгограде три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме 14:44
В Крыму увеличится число пляжей 14:41
СК раскрыл хищение 400 млн при строительстве космодрома Восточный 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали о погоде первых дней весны и конца зимы
Синоптики рассказали о погоде первых дней весны и конца зимы
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
26.02.2018 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области силовики предотвратили теракт

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Задержанный житель Чапаевска, у которого нашли тротил, готовил теракт в Самарской области, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
ФСБ предотвратила массовый теракт в Петербурге

19-летний чапаевец дал признательные показания, он планировал применить самодельное взрывное устройство в людном месте в одном из самарских городов. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".

Это уже второе уголовное дело против молодого человека. Первое было возбуждено в середине февраля после его задержания сотрудниками УФСБ по статье "Приготовление к изготовлению взрывного устройства". Во время обыска в его доме силовики нашли детонатор, банку с поражающими элементами - металлическими шариками, около 270 граммов тротила, контактный взрыватель противопехотной мины, а также оружие (в том числе большое количество ножей, заточек и кастетов). Кроме того, у подозреваемого изъяли экстремистскую литературу и атрибутику ДАИШ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

Главное сегодня

Названы имена россиян, задержанных по делу об аргентинском кокаине
Песков: Террористы в Восточной Гуте держат население в заложниках
Комитет СФ подготовит заявление в связи с законом о реинтеграции Донбасса
Американцы разочарованы результатами своих спортсменов на Олимпиаде
Рогозин: Санкции Запада - это показатель мощи России