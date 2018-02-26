В Самарской области силовики предотвратили теракт

Задержанный житель Чапаевска, у которого нашли тротил, готовил теракт в Самарской области, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

19-летний чапаевец дал признательные показания, он планировал применить самодельное взрывное устройство в людном месте в одном из самарских городов. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".

Это уже второе уголовное дело против молодого человека. Первое было возбуждено в середине февраля после его задержания сотрудниками УФСБ по статье "Приготовление к изготовлению взрывного устройства". Во время обыска в его доме силовики нашли детонатор, банку с поражающими элементами - металлическими шариками, около 270 граммов тротила, контактный взрыватель противопехотной мины, а также оружие (в том числе большое количество ножей, заточек и кастетов). Кроме того, у подозреваемого изъяли экстремистскую литературу и атрибутику ДАИШ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.