Сибиряк проплыл подо льдом Байкала рекордные 100 метров

Фридайвер из Иркутска Дмитрий Соколов проплыл подо льдом Байкала рекордные 100 метров, задержав дыхание на минуту 37 секунд.

При этом экстремал не использовал акваланг, передает РИА Новости.

Как пояснила руководитель проекта "Книга рекордов Иркутской области" Галина Ажеева, подготовительный нырок сибиряк выполнил в январе 2018 года.

Тогда ему удалось преодолеть дистанцию в 80 метров за минуту 24 секунды.

Достижение Дмитрия Соколова официально зафиксировано и будет внесено "Книгу рекордов Иркутской области".