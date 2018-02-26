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26.02.2018 16:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибиряк проплыл подо льдом Байкала рекордные 100 метров

Текст: Оксана Грибанова

Фридайвер из Иркутска Дмитрий Соколов проплыл подо льдом Байкала рекордные 100 метров, задержав дыхание на минуту 37 секунд.

Фото: yotube.com
Опубликованы шокирующие кадры погружения экстремала под лед Байкала

При этом экстремал не использовал акваланг, передает РИА Новости.

Как пояснила руководитель проекта "Книга рекордов Иркутской области" Галина Ажеева, подготовительный нырок сибиряк выполнил в январе 2018 года.

Тогда ему удалось преодолеть дистанцию в 80 метров за минуту 24 секунды.

Достижение Дмитрия Соколова официально зафиксировано и будет внесено "Книгу рекордов Иркутской области".

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