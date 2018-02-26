Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал действия политиков Латвии

В ближайшие 30 лет Рамзан Кадыров в Латвию не собирается. Об этом заявил пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов, комментируя действия латвийских политиков, запретивших въезд в страну ряду российских граждан.

В списке оказались 49 человек. Среди них глава Чечни, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России Андрей Луговой и многие другие. ТАСС отмечает, что в феврале этого года сейм Латвии утвердил аналог американского "закона Магнитского". За этот документ проголосовали 60 депутатов, против высказались семь парламентариев.

"Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке", - отметил пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

При этом он уверен, что шаги латвийского руководства носят сиюминутный характер. "Россия и Латвия были и будут близкими друзьями, между которыми существуют теплые отношения. Когда латышскому народу потребуется помощь, первым руку протянет российский народ", - подчеркнул Каримов.