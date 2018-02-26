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26.02.2018 15:58
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Лужники" и "Санкт-Петербург" вошли в топ-10 лучших стадионов года

Текст: Данила Жиляев

Два российских стадиона - "Лужники" и "Санкт-Петербург" - включены в топ-10 лучших арен прошлого года по мнению экспертов. Об этом сообщается на портале stadiumdb.com.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Сборная России по футболу сыграет осенью с Германией и Чехией

"Лужники" осенью 2017 года приняли первый матч после масштабной реконструкции, в рамках которой, в частности, были убраны беговые дорожки, полностью обновлены конструкции трибун, и стадион превратился в исключительно футбольный. На главной арене страны сборная России в контрольном матче сыграла со сборной Аргентины. "Лужники" показали, что готовы принять матчи чемпионата мира-2018 - там пройдут, в числе прочего, игра открытия турнира и финал.

А первый матч на арене "Санкт-Петербург" состоялся в апреле 2017 года. Спустя менее двух месяцев стадион уже принимал матчи Кубка конфедераций. В Питере также состоятся и игры мирового первенства.

Лучшие стадионы года определяла специальная комиссия. Из 27 арен было выбрано 10 - помимо двух российских, это: "19 мая" (Анкара, Турция), "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания), "Газиантеп Арена" (Газиантеп, Турция), "Йон Облеменко" (Крайова, Румыния), "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США), "Шленски" (Хожув, Польша), "Эскишехир Ататюрк" (Эскишехир, Турция) и "Ю-Арена" (Нантер, Франция).

Критерии оценки просты: инновации, архитектурная ценность и функциональность. Из этой десятки будет выбран лучший стадион года, голосование продлится до 4 марта.

Подобные рейтинги составляются ежегодно, начиная с 2012 года, и российские клубы не раз участвовали в голосованиях. При этом с 2014 года был изменен регламент, и стали учитывать отдельно мнения болельщиков и экспертов. К примеру, арена "Спартака" в 2016 году стала третьей по мнению фанатов, но специалисты не включили ее в десятку. Лучший результат в прошлом году был у стадиона "Краснодара": болельщики отдали ему второе место, а эксперты - третье.

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