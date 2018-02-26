В Петербурге дирижер избежал тюрьмы с помощью женитьбы на ученице

В Петербурге 55-летний дирижер избежал уголовного наказания за интимные отношения с несовершеннолетней девушкой, женившись на ней по достижении пострадавшей 18-летнего возраста.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, приговор заслуженному артисту России Юрию Бондаренко был вынесен сегодня в Кировском районном суде.

Музыканта признали виновным в преступлении по части 1 статьи 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста" - роман Бондаренко с ученицей начался, когда той было всего 14 лет. Суд приговорил его к году лишения свободы с трехлетним запретом на занятия педагогической деятельностью.

Однако благодаря примечанию к данной статье он был освобожден от уголовной ответственности. Дело в том, что пока длилось судебное разбирательство, девушка отметила совершеннолетие. Около месяца назад они с Бондаренко расписались, а женитьба на потерпевшей согласно букве закона в данном случае аннулирует наказание.