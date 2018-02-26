На Кубани обнулят ставку курортного сбора на время ЧМ-2018

Власти Краснодарского края предложили Заксобранию региона обнулить ставку курортного сбора на время подготовки и проведения мундиаля. Об этом сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев.

- Согласно федеральному закону, от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в чемпионате. У болельщиков же такого права нет. Также нельзя забывать, что в состав делегаций войдут и представители СМИ, персонал, участвующий в подготовке и проведении чемпионата, все они также обязаны заплатить сбор, - объясняет губернатор. - Поэтому мы обратились к депутатам с предложением обнулить ставку курортного сбор на время подготовки и проведения мундиаля. То есть, по сути, ввести его с 16 июля 2018 года.

Как уже писала "РГ", взимать курортный сбор в нескольких экспериментальных регионах начнут с 1 мая. Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае он составит десять рублей в сутки.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Сочи. Плюс Анапа, Геленджик и Краснодар были выбраны в качестве тренировочных баз несколькими сборными.