В Крыму увеличится число пляжей

В Крыму увеличится количество пляжей, пригодных для отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Во время прошлого летнего сезона в регионе функционировало 387 пляжей, оформивших для этого все необходимые разрешительные документы. Большинство мест отдыха расположено в Евпатории (94), Ялте (82) и Алуште (76).

- В этом году количество пляжей планируется увеличить до 450, - отметил Волченко. - То есть на 63 пляжа должно стать больше.

Министр добавил, что за первые месяцы 2018 года уже заключено 64 договора о благоустройстве пляжей общего пользования. В то же время в некоторых регионах с арендаторами возникают существенные сложности. В частности, в пользовании у недобросовестных арендаторов находится 17 пляжей Феодосии. До середины марта там пройдут конкурсы на заключение новых договоров (в том числе на благоустройство пляжа в Коктебеле). Кроме того, повторные конкурсы пройдут в Ялте (касательно пляжа в Ливадии). Есть проблемы в Ленинском районе, где конкурсы несколько раз отменялись из-за отсутствия желающих участвовать.

Персональную ответственность за своевременное открытие пляжей и их функционирование во время курортного сезона несут главы муниципалитетов, напомнил Волченко. По его словам, ремонтные и строительные работы там должны быть закончены до 1 мая. А к 1 июня пляжи должны быть полностью готовы к приему туристов. В частности, организовано дежурство спасателей и медработников.