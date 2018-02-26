В Ростове придумали антивандальные пломбы для счетчиков

В Ростове-на-Дону изобретатели Алексей Попов и Александр Процик разработали новые антимагнитные пломбы для защиты метрологического оборудования - счетчиков для учета газа, воды, электроэнергии. Их антивандальные пломбы оказались дешевле и эффективней импортных аналогов.

- Инновационные антимагнитные пломбы обладают несколькими профилями защиты от внешних факторов. Магнитный индикатор показывает воздействие на прибор магнитного поля. Латексная технология печати, повышает устойчивость к агрессивным средам (кислоте, кипятку и т.д.) Термоиндикатор, предотвращает взлом пломбы в результате нагрева, а усиленная голографическая бронированная пленка, защищает индикатор от подмены, - сообщил "РГ" в официальный представитель Донского государственного технического университета Павел Герасин.

Кроме того, донские антимагнитные пломбы производятся в пластиковых форм-факторах, которые объединяют классическую роторную систему пломбирования и антимагнитную технологию, что позволяет значительно удешевить комплекс защиты от взломов. Цена одной пломбы, в зависимости от сложности защитной конструкции, варьируется от 25 до 45 рублей.

- Первые попытки создать антимагнитные пломбы проводились в подвале, где проверялись различные образцы. Нам пришлось заново читать учебники по физике. Мы конструировали различные варианты пломб, потом сами же пытались их вскрыть. Методом проб и ошибок нам удалось создать продукт, который защищает от неодимовых магнитов, которые используются для воровства энергии, - рассказал Алексей Попов.

Теперь изобретатели готовятся совместно с инженерами промковоркинга "Garaж" усовершенствовать технологическую цепочку по маркировке пломб и организовать промышленный цикл производства.

Изобретенные в Ростове антимагнитные пломбы уже заинтересовали поставщиков ресурсов юга России и Северного Кавказа. Ведь компании несут колоссальные потери из-за махинаций с приборами учета. К примеру, в прошлом году специалисты выявили более 3,5 тысяч вмешательств в работу газовых счетчиков и нарушения целостности пломб. Сумма причиненного ущерба составила более 213 миллионов рублей. В Астраханской области для пересечения вмешательств в работу электросчетчиков энергетики закупили портативную рентгеновскую установку. С ее помощью было проверено более четырех тысяч приборов учета и установлено 30 тысяч антимагнитных пломб.