В Волгограде три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

В Волгограде сотрудники полиции и МЧС устанавливают причины пожара в многоквартирном доме по улице Кузнецова, в результате которого погибли три человека.

Как передает региональное управление МЧС, первое сообщение о возгорании в квартире на первом этаже четырехэтажного дома поступило на пульт пожарной охраны в 12.00. К прибытию подразделений спасателей огнем было охвачено уже около 25 квадратных метров квартиры.

Пожарные эвакуировали жильцов дома, но находившиеся в квартире две женщины и пожилой мужчина погибли.

Специалисты пожарно-испытательной лаборатории МЧС устанавливают причину возгорания.