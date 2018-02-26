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26.02.2018 13:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Стреляют "по воробьям"

Представители МОК и международной федерации биатлона призвали не обращать внимания на призывы США и Чехии бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
Текст: Павел Зарудный
Сразу 17 медалей наших олимпийцев на завершившихся Играх в Пхенчхане - это явно не то, чего ожидали наши "доброжелатели" во многих международных спортивных федерациях и в некоторых национальных сборных.
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад с радостью приедет в Тюмень на этап Кубка мира. Фото: REUTERS/Murad Sezer Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад с радостью приедет в Тюмень на этап Кубка мира. Фото: REUTERS/Murad Sezer
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад с радостью приедет в Тюмень на этап Кубка мира. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Во время Игр наших ребят много раз пытались унизить - иногда откровенно хамскими высказываниями со стороны спортсменов, иногда отказом пожать протянутую руку (как в случае с тренером сборной США по хоккею). Но "Олимпийские атлеты из России", стиснув зубы, шли к поставленной цели и отвечали успехами в лыжных гонках, фигурном катании, хоккее.

Фото: Евгений Тумашов/РИА Новости
На этап КМ по биатлону в Тюмени продано более 21 тысячи билетов

"Ну, сказал канадец Харви, что с нами нельзя иметь дело, потому что русские употребляют допинг и плохо говорят по-английски. Пусть говорит! Мы на таких людей не обращали внимания, старались делать свое дело и приносить болельщикам и стране радость", - отметила президент нашей федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

Таких вот "болтунов", как Харви, оказалось немало и в биатлоне. Напомним, что стараниями чиновников МОК мы лишились на Играх-2018 практически всех лидеров сборной и стоит ли удивляться, что отечественные "стреляющие лыжники" в Корее так и не смогли ни разу доехать до пьедестала.

В этих условиях на первый план вышел итоговый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. По ходу Игр все громче зазвучали призывы бойкотировать российский этап. Особенно в этом преуспели члены сборной США, Чехии и Канады. На эти укусы пришлось отвечать президенту международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу. Он был непреклонен: решение о проведении стартов в России является окончательным.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
Мартен Фуркад: Я с радостью выступлю на этапе КМ по биатлону в Тюмени

"Гонки состоятся в любом случае. Тюмень получила право принять этот этап еще до того, как начали поступать жалобы на РУСАДА. Сборные, которые приняли решение о бойкоте, делают то, что хотят. Нет никаких доказательств того, что российская команда биатлонистов была как-то вовлечена в применение допинга во время Олимпиады в Сочи", - отметил Бессеберг.

В итоге вполне ожидаемо США, Чехия и Канада от поездки на этап Кубка мира отказались. Любопытно, что официальные причины по которым эти сборные решили не ехать в Тюмень звучат попросту смехотворно:"Решение международного союза биатлонистов (IBU) о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени неприемлемо. Мы выступаем за чистый спорт. Ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях", - говорится в заявлениях, написанных словно под копирку... Но выстрела из пушки не вышло. Американцы с чехами и канадцами попали "по воробьям". Ставший в Пхенчхане пятикратным олимпийским чемпионом француз Мартен Фуркад, ранее позволявший себе язвительные заявления в адрес россиян, в корне изменил риторику:

Американские биатлонисты не приедут на этап КМ по биатлону в Тюмени

- Я думаю, что решение IBU оставить за Тюменью этап Кубка мира является верным. Лично я буду рад принять участие в нем. Моя позиция по допингу ясна. Но русские, которые обманывают, - это же не вся страна. В России много поклонников биатлона, и не нужно наказывать их за поступки некоторых спортсменов. Есть много спортсменов из разных стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие критерии отбора, как к русским. Я хочу поддержать своих коллег и заявить что мы с радостью приедем к вам в Тюмень!

Не видят смысла в бойкоте и чиновники Международного олимпийского комитета (МОК). Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что подобные действия "мало что приносят". "Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула",- приводит "Р-Спорт" слова господина Адамса.

Наконец, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, призвал своих коллег не смешивать спорт и политику:

- Как все, так и мы будем выступать в России. Это Кубок мира, официальные соревнования, которые влияют на общий зачет, там разыгрываются очки, важные для Кубка наций, который влияет на квоту на следующий год. Делать из этого политику не хотелось бы, потому что спорт - вне политики!

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