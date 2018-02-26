Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла международный турнир в помещении в Глазго. Этот успех позволил Ласицкене одержать итоговую победу в Мировом туре и стала для нее 37-й подряд на различных стартах. Беспроигрышная серия россиянки продолжается с июля 2016 года.

В финале в Глазго Мария преодолела планку в 1,95 м. Второе место заняли британка Морган Лейк (1,92), ну а замкнула тройку лидеров представительница Сент-Люсии Леверн Спенсер (1,88).

Ранее стало известно, что Ласицкене выступит на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме, который пройдет с 1 по 4 марта.

Кроме Марии, на Туманный Альбион отправятся еще три наших спортсмена: вице-чемпион мира Данил Лысенко (прыжки в высоту), чемпионка Европы Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), чемпионка России Виктория Прокопенко (тройной прыжок).