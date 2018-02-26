Российская команда вернулась домой с Игр-2018

В аэропорту Шереметьево с нетерпением ждали самолет с российскими олимпийцами, которые возвращались из Южной Кореи.

Героям Пхенчхана болельщики подготовили торжественную встречу, исполнив гимн России, который не мог официально прозвучать в Пхенчхане из-за запрета МОК.

Среди тех, кого особенно бурно приветствовали любители спорта, была и наша хоккейная сборная, которая спустя 26 лет завоевала на Играх золотые медали, обыграв в решающем матче команду Германии - 4:3.

Стоит напомнить, что по итогам голосования представителей СМИ, которые работали в Пхенчхане, самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира был признан нападающий нашей команды Илья Ковальчук.

После многочасового перелета Илья выглядел немного усталым, но не отказал никому ни в автографе, ни в комментарии.

"Мы понимаем, вы нас ждали, и мы этому рады", - с улыбкой заявил форвард, расписываясь на очередной майке.

Признайтесь, соскучились по такому вниманию?

Илья Ковальчук: Таких ощущений у меня в жизни еще не было. Олимпийская победа - это нечто особенное. Пока привыкаем!

После победы над Германией в финале вы с партнерами исполнили гимн России под звуки Олимпийского гимна. Вы заранее договорились об этом?

Илья Ковальчук: Если честно, то да. Мы с ребятами договорились - если выиграем, то сделаем это. Эта победа многое значит. Мы не побеждали на Олимпиадах с 1992 года, то есть очень давно. Мы мечтали об этом. Я мечтал об этом с пяти лет, когда начал играть в хоккей. Спасибо всем, кто болел за нас!

Илья Ковальчук: Мы с ребятами договорились - если выиграем, то споем гимн России. Я сам мечтал об этом с пяти лет!

К слову, реакция на успех нашей "Красной машины" не заставила себя ждать. Одним из первых отреагировал на победу российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

"Мужики! Болели, переживали! Принесли победу стране, "золото"! Молодцы!" - написал Овечкин на своей страничке в Instagram.

Следом в социальной сети появилось и сообщение от нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина: "Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! Отдельное спасибо моим друзьям хоккеистам за долгожданное "золото". Просто красавцы"!

Один из величайших хоккеистов в истории, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов также не скрывал эмоций в беседе с журналистами.

Для Вячеслава Александровича одним из главных героев турнира стал нападающий Никита Гусев:

- За время олимпийского турнира этот парень превратился в настоящего лидера команды.

По мнению Фетисова, несмотря на то что хоккеисты из НХЛ не приняли участие в Играх-2018, уровень команд на Олимпиаде был приличным.

Как бы там ни было, а в самой североамериканской лиге постарались сохранить хорошую мину при плохой игре. Комментируя итоги Олимпиады, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что не исключен вариант, при котором на Играх-2022 года в Пекине лига вновь проигнорирует турнир хоккейных сборных.

Кстати

Международный олимпийский комитет (МОК) с пониманием относится к исполнению российскими хоккеистами национального гимна во время вручения золотых медалей Олимпийских игр-2018. "Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах", - цитирует ТАСС сообщение МОК.