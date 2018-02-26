СМИ: При налете ВВС коалиции в Сирии погибли 29 человек

Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли в воскресенье удары по населенным пунктам Эш-Шаафа и Захрат-Альвани, расположенным к востоку от города Дейр-эз-Зор. Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в результате налета 29 мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Большинство среди них женщины и дети.

В ночь на 22 февраля авиация американцев и их союзников атаковала город Хаджин. Тогда погибли 12 сирийцев.

Правительство САР неоднократно обращалось в СБ ООН с требованием осудить подобные агрессивные действия. По информации Дамаска, в результате регулярных атак ВВС коалиции гибнет мирное население и наносится материальный урон хозяйственным объектам.