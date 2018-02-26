Трамп: Всемирная торговая организация - это катастрофа

Дональд Трамп высказал целый ряд претензий в адрес Всемирной торговой организации (ВТО), которая, по его словам, мешает деловой активности США. Он назвал ВТО "катастрофой".

"Нам нужно начать демонстрировать, что мы знаем, что делаем. Всемирная торговая организация - это катастрофа", - передает ТАСС заявление президента США на встрече с губернаторами штатов.

Он также пожаловался на отсутствие у Вашингтона необходимых рычагов для воздействия на ВТО.

"Мы проигрываем споры, у нас там нет арбитров, у нас очень мало арбитров", - посетовал он.

Наибольшую выгоду от этого, по мнению хозяина Белого дома, получает Мексика.

"Я их не обвиняю. Я не обвиняю Мексику, я никого не виню, я виню нас самих, потому что мы плохо справлялись на протяжении стольких лет", - констатировал Трамп.