В Аргентине начали сбор средств на поиск пропавшей подлодки

Родственники моряков, которые находились на пропавшей в конце 2017 года аргентинской подводной лодке "Сан-Хуан", начали сбор средств на частную поисковую операцию.

Как сообщил британский телеканал BBC, родственники пропавших без вести моряков запустили в социальных сетях кампанию с призывом к пользователям сделать небольшие пожертвования. Потерпевшие заявляют, что "в поисках правды готовы идти до конца", и на собранные средства продолжат поиски пропавшей подлодки в частном порядке.

Напомним, подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. Субмарина совершала переход из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с подлодки сообщили об аварии. На борту находились 44 человека. Представители ВМС говорили о взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Через полмесяца после пропажи субмарины власти Аргентины сообщили, что операция по спасению моряков прекращается, но поиск самой подлодки будет продолжен.

В начале февраля президент Аргентины Маурисио Макри на встрече с родственниками пропавших без вести моряков пообещал направить на поиски подводной лодки "Сан-Хуан" два дополнительных океанографических судна.