В Бресте задержаны двое граждан РФ при попытке пересечения границы ЕС

Белорусские пограничники задержали двоих граждан России на окраине Бреста при попытке последних незаконно пересечь границу Евросоюза. Как сообщает БЕЛТА, во время первичного разбирательства установлено, что россияне в феврале этого года 16 раз пытались выехать на территорию Польши. После очередной неудачной попытки они приняли решение пересечь границу незаконно.

При приближении к пограничной зоне злоумышленники были замечены местными жителями, которые сообщили о подозрительных незнакомцах пограничникам. Нарушители помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. За совершение правонарушений по ст.23.29 (покушение на незаконное пересечение государственной границы) и ст.23.30 (нарушение пограничного режима) решается вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности в виде депортации с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.