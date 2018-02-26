В Центризбиркоме рассказали о голосовании россиян за рубежом

За рубежом сформированы 393 избирательных участка для голосования россиян на выборах президента. Несмотря на то что основная работа по организации зарубежного голосования завершена, Центризбирком готов оперативно добавлять участки в местах скопления российских туристов.

- В основном мы завершили формирование, но если мы увидим, что где-то появилась потребность дополнительно открыть участок, то мы все равно будем продолжать эту работу, - пояснила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Чтобы образовывать именно необходимое количество участков, ЦИК активно взаимодействует с Ростуризмом, МИД России и многими российскими компаниями, работающими за рубежом.

- Мы стали анализировать точки скопления наших отдыхающих - там, где никогда не было участков, сейчас на Бали, Гоа, например, - рассказала Памфилова. - Люди хотят голосовать и присылают такие обращения.

Вместе с Ростуризмом ЦИК рассматривает, сколько именно российских туристов находятся в данном месте, а затем принимается решение, открывать ли там дополнительный избирательный участок.

18 марта избирательные участки предполагается открыть в 145 иностранных государствах. При этом на 17 зарубежных участках в 11 странах, как постановила комиссия, будет организовано только досрочное голосование, которое начнется уже в ближайшие дни. Кроме того, в 74 странах оно будет предусмотрено частично (для отдельных групп избирателей). В частности, это касается США, Германии, Греции, Индии, Израиля, Италии, Турции, Японии и других стран.

Центризбирком рассчитывает, что активность на выборах президента РФ за рубежом превысит показатели предыдущей кампании 2012 года. Такими ожиданиями поделился член ЦИК Василий Лихачев, курирующий международное взаимодействие. По его данным, только на консульском учете за рубежом состоят почти два миллиона россиян. Согласно еще одному постановлению ЦИК, россияне, проживающие за границей и состоящие на консульском учете, не должны быть включены в список избирателей по месту регистрации на территории РФ.

В Центризбиркоме также рассказали об активности избирателей, которые в день выборов будут хоть и не за рубежом, но все же не по месту регистрации. Заявления от желающих проголосовать "не по адресу" начали приниматься с 31 января. И уже свыше 1 миллиона человек предупредили Центризбирком о смене участка. Самый популярный способ подать заявление - дистанционный, то есть портал госуслуг, сообщила Элла Памфилова. Через него избирательный участок сменили более 600 тыс. человек.

18 марта избирательные участки предполагается открыть в 145 иностранных государствах

Другие способы подачи заявлений - через территориальные и участковые избирательные комиссии, а также многофункциональные центры.

В ходе вчерашнего заседания Центризбирком продолжил подготовку к 18 марта, решив ряд оргвопросов. В частности, продолжилась и регистрация доверенных лиц кандидатов. Так, список самовыдвиженца Владимира Путина пополнили 16 "новичков", включая футбольного вратаря Игоря Акинфеева и биатлониста Антона Шипулина. Кроме них среди доверенных лиц Путина оказались актер Александр Балуев, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, боксер Федор Чудинов, директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев, телеведущий Азамат Мусагалиев. Как сообщили в Центризбиркоме, с учетом "новичков" в "общем списке" зарегистрированных доверенных лиц Владимира Путина 492 человека. Напомним, что предельное количество доверенных лиц для кандидата - 600 человек.

ЦИК также зарегистрировал 22 доверенных лица Григория Явлинского, 15 доверенных лиц Максима Сурайкина, четыре доверенных лица партии "Яблока", 17 доверенных лиц "Коммунистов России".

Кроме того, глава Центризбиркома рассказала об обращении в минобрнауки. По словам Эллы Памфиловой, она попросила министра Ольгу Васильеву вместе с губернаторами разобраться с проблемой втягивания детей в предвыборную кампанию. Речь о политинформации в школах или привлечении детей к раздаче листовок. "С одной стороны, некоторые наши оппозиционеры используют школьников... Это взрослые дяди, которые просто подставляют ребят под статью, заставляя их разносить фальшивые материалы, листовки разного рода с радикальными призывами", - сообщила Памфилова.

С другой стороны, по выражению Памфиловой, "некоторые странные преподаватели", которые, согласно сигналам в ЦИК, "занимаются разного рода агитацией, политинформацией, далекой от школы". "И тому и другому надо давать принципиальную оценку и поберечь нашу школу и школьников от разного рода политических страстей", - резюмировала глава ЦИК.