Пособие по безработице может стать больше. В Минтруде России разработан законопроект о его повышении. В ближайшее время документ будет размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Об этом "Российской газете" сообщили в ведомстве.

Напомним, в "РГ" было опубликовано эксклюзивное интервью с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой. В нем она критикует низкий размер пособия по безработице (от 850 до 4900 рублей), не дотягивающий до прожиточного минимума в стране, сложности с его получением и говорит о том, что такое положение вещей отталкивает людей от служб занятости населения (только каждый пятый россиянин, не имеющий работы, регистрируется безработным).

Как отметили в минтруде, если подготовленный в ведомстве законопроект будет одобрен во всех инстанциях - от общественности до президента страны, то минимальный и максимальный размер пособия по безработице увеличится, а условия получения статуса безработного станут проще.

Как раньше отмечал в интервью "РГ" министр труда и соцзащиты Максим Топилин, предполагается, что пособие станет больше вдвое, но число его получателей снизится. Например, оно будет не положено людям, впервые выходящим на рынок труда. А только тем, у кого уже есть стаж работы. По словам министра, против такого подхода выступают профсоюзы, полагающие, что пособие по безработице нужно платить всем без исключения безработным.

Также Максим Топилин ранее заявлял журналистам, что ведомство готово вернуться к рассмотрению вопроса о введении страхования от безработицы, которое было отменено в России почти 20 лет назад. Но для этого стороны - профсоюзы и работодатели - должны договориться, готовы ли они платить взносы по этому виду страхования и кто должен их делать.