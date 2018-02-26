В Верховной раде пожаловались на отсутствие у Украины друзей

Внешняя политика Украины привела к тому, что страна "осталась без друзей". Об этом заявил украинский бизнесмен, депутат Верховной рады и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Видите, к чему привела вся политическая, так сказать, внешняя политика нашей страны? Она, в первую очередь, привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня нашими друзьями уже никак не являются", - цитирует РИА Новости слова политика.

Рабинович усомнился, что отношения Киева с соседями, в частности, с Москвой смогут нормализоваться в ближайшее время. Однако нардеп уверен, что прекращение политики угроз позволит установить по крайней мере рабочие отношения. В то же время, как заметил политик, после того, что власти Украины натворили", "это будет труд неблагодарный".

"Но мы сделаем этот труд, пройдем до конца этой дорогой. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае, рабочие отношения", - отметил депутат.