Видео: Призерка Игр получила предложение руки и сердца в аэропорту

Новости

Беспилотные автомобили появятся в России через десять лет 04:20
Шесть человек погибли при пожаре в Пермском крае 04:12
Два перуанца пытались совершить полет в стойке шасси и разбились 03:57
В Нью-Йорке почтили память погибших при теракте в 1993 году 03:47
National Interest назвал "серьезную проблему" армии США 03:33
Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали более 30 человек 03:21
Король Марокко перенес операцию на сердце 03:10
Украинский министр после оскорблений в адрес России упал в обморок 02:57
В ООН открыли горячую линию для жертв сексуальных домогательств 02:49
Оппозиция Канады готова признать Иерусалим столицей Израиля 02:26
Аномально холодный циклон испортит погоду в Британии 02:18
Власти Чехии попросили компанию Uber не нарушать законы страны 02:03
Новый президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве 01:59
Рогозин опроверг сообщение о "племяннике" в руководстве предприятия ОПК 01:32
Актриса Хизер Локлир избила бойфренда и троих полицейских 01:27
Пожар произошел на вещевом рынке в Тбилиси 01:23
СМИ: США предупредили Турцию о санкциях из-за покупки С-400 01:10
Радикалы напали на генконсульство России в Одессе 00:52
В Ираке военные начали артперестрелку с ДАИШ 00:52
Власти Израиля начали массово высылать украинских граждан 00:47
Наркотики в школе при посольстве РФ в Аргентине обнаружил завхоз 00:28
Из-за морозов и снегопадов во Франции объявлена метеотревога 00:22
РФ заблокировала в СБ ООН антииранский проект резолюции по Йемену 00:17
В Аргентине в аварию попал автобус с детьми-футболистами 26.02.2018
Во Франции веган устроил погром в мясном ресторане 26.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали о погоде первых дней весны и конца зимы
Синоптики рассказали о погоде первых дней весны и конца зимы
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковки Зельфире Трегуловой
26.02.2018 21:36
Рубрика: Спорт

Видео: Призерка Игр получила предложение руки и сердца в аэропорту

Текст: Данила Жиляев
Видео: Игорь Давыдов

Российская лыжница Анна Нечаевская, завоевавшая "бронзу" Олимпиады-2018 в эстафете, прилетела в Москву одним рейсом вместе с хоккейной сборной, фигуристами и другими героями Игр. Ее, как и всех атлетов, встретили руководители Олимпийского комитета России, близкие, а также преданные болельщики. Но, помимо этого, ее ждала особая - и очень приятная - встреча.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Российские олимпийцы вернулись из Южной Кореи

Прямо в аэропорту ее молодой человек Никита сделал ей предложение - об этом сама спортсменка рассказала журналистам. Она призналась, что это стало для нее полной неожиданностью, но она, разумеется, ответила согласием.

"Это правда, сделали предложение мне и моей подруге по команде. Для меня это огромная и приятная неожиданность. Я очень счастлива, я очень люблю этого человека", - сказала Анна, стоявшая перед камерами с огромным букетом цветов.
Рядом находился и ее жених, который подчеркнул, что завоеванная Нечаевской медаль не имеет никакого отношения к его чувствам. "Я был в Корее и переживал за Аню на трибунах", - сказал он. Анна добавила, что он уехал из Пхенчхана на два дня раньше нее и пообещал встретить.

Нечаевская вспомнила и о своем выступлении. Она отметила, что и ей, и другим спортсменам приходилось тяжело в тех условиях, в которых российские атлеты оказались на этих Играх.

"Мы старались ни на что не обращать внимание и концентрироваться на гонках. Был большой груз ответственности, но главное - это медаль, - заявила Анна. - Конечно, хотелось выступать под своим флагом, но мы пытались не думать об этом и делали все, что в наших силах. Всегда ощущалась поддержка болельщиков, спасибо им и родным, близким. Я не ожидала, что меня приедут встретить мама с сестрой, и очень рада".

Опрос: Выберите самых красивых спортсменок Олимпиады-2018

Главное сегодня

Следователи выяснят обстоятельства смерти сотрудника ВШЭ
РФ отложила запрет на ввоз молочной продукции из Беларуси
Песков рассказал о задачах Послания Федеральному собранию
Лавров: Россия готова возобновить все каналы сотрудничества с Европой
Названы имена россиян, задержанных по делу об аргентинском кокаине