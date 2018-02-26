Видео: Призерка Игр получила предложение руки и сердца в аэропорту

Российская лыжница Анна Нечаевская, завоевавшая "бронзу" Олимпиады-2018 в эстафете, прилетела в Москву одним рейсом вместе с хоккейной сборной, фигуристами и другими героями Игр. Ее, как и всех атлетов, встретили руководители Олимпийского комитета России, близкие, а также преданные болельщики. Но, помимо этого, ее ждала особая - и очень приятная - встреча.

Прямо в аэропорту ее молодой человек Никита сделал ей предложение - об этом сама спортсменка рассказала журналистам. Она призналась, что это стало для нее полной неожиданностью, но она, разумеется, ответила согласием.

"Это правда, сделали предложение мне и моей подруге по команде. Для меня это огромная и приятная неожиданность. Я очень счастлива, я очень люблю этого человека", - сказала Анна, стоявшая перед камерами с огромным букетом цветов.

Рядом находился и ее жених, который подчеркнул, что завоеванная Нечаевской медаль не имеет никакого отношения к его чувствам. "Я был в Корее и переживал за Аню на трибунах", - сказал он. Анна добавила, что он уехал из Пхенчхана на два дня раньше нее и пообещал встретить.

Нечаевская вспомнила и о своем выступлении. Она отметила, что и ей, и другим спортсменам приходилось тяжело в тех условиях, в которых российские атлеты оказались на этих Играх.

"Мы старались ни на что не обращать внимание и концентрироваться на гонках. Был большой груз ответственности, но главное - это медаль, - заявила Анна. - Конечно, хотелось выступать под своим флагом, но мы пытались не думать об этом и делали все, что в наших силах. Всегда ощущалась поддержка болельщиков, спасибо им и родным, близким. Я не ожидала, что меня приедут встретить мама с сестрой, и очень рада".