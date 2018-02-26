ZTE представила безрамочный смартфон с двойной камерой для ночной съемки

Китайская компания ZTE представила на MWC в Барселоне свой новый бесрамочный смартфон Blade V9.

ZTE Blade V9. Фото: ZTE Mobile Devices

Дизайн новинки выполнен в лучших традициях серии Blade - тонких стильных смартфонов. Инженеры создали девайс дисплеем, который занимает почти 84% площади корпуса. Отмечается, что это один из лучших показателей в отрасли. При этом соотношение 5,7-дюймового Full HD+ (2160х1080) экрана - 18:9 вместо стандартных 16:9.

Еще одно достоинство нового смартфона - двойная основная камера 16 МП+5МП с возможностью съемки при низком освещении - технология Low-light, как обещает производитель, способна делать четкие и качественные снимки даже ночью. В объективе камеры спрятаны 6 линз, аппертура f/1.8, а фазовый автофокус здесь нового поколения - PDAF 2.0. Фронтальная камера на 13 Мп порадует любителей селфи.

Что касается начинки, то процессор здесь восьмиядерный Snapdragon 450, 3 или 4 Гб оперативной памяти в зависимости от конфигурации, 32 или 64 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт памяти до 128 ГБ.

ZTE Blade V9 поддерживает работу с двумя sim-картами в стандартах 2G/3G/4G. Есть Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC, Bluetooth 4.2, порт microUSB, сканер отпечатка пальца и разъем под наушники.

Работает смартфон на Android 8 Oreo. Размеры аппарата - 151,4 x 70,6 x 7,5 мм, а вес - всего 140 граммов, при этом у него неплохой аккумулятор - 3200 мАч.

Как отметил гендиректор ZTE Mobile Devices Ли Синьчэн, "Blade V9 меняет представление о смартфонах среднего уровня". Западные издания сообщали о цене в 300 долларов. Однако пока официально о ценах и дате старта продаж не сообщалось.