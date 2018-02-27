Актриса Хизер Локлир избила бойфренда и троих полицейских

Американская актриса Хизер Локлир избила своего бойфренда и напала на полицейских.

РИА Новости со ссылкой на CNN сообщает, что инцидент произошел в доме 56-летней голливудской звезды. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили избитого мужчину. Во время ареста актриса активно сопротивлялась и применила против троих полицейских физическую силу. Об этом рассказал представитель шерифа округа Вентура Эрик Бушоу.

Локлир тоже получила травму. Женщину сначала доставили в больницу, а затем уже в участок. Звезду выпустили под залог в 20 тысяч долларов. Первое заседание суда назначено на 13 марта.

Добавим, что российские зрители знают актрису по телесериалам 80-90-х годов прошлого века, таким как "Династия" и "Мерлоуз Плейс".