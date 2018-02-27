Боевики сорвали первую гуманитарную паузу в Восточной Гуте

Первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте оказалась сорвана. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих стороной на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, ни один мирный житель не смог покинуть этот район.

- На данный час - 14:30 по местному времени, никаких выводов не осуществлено, была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент. Сейчас обстановка здесь сложная, продолжаются обстрелы с той стороны, - подчеркнул он.

По словам Золотухина, боевики совершали обстрелы коридора для вывода мирных жителей каждые полчаса на протяжении всей первой гуманитарной паузы.

- Никаких мер ответных сирийские правительственные войска не предпринимают, - сказал он, отметив, что режим прекращения огня соблюдается.