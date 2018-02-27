Фото: В школьном завтраке нашли одну из самых ядовитых змей в мире

Venomous snake turns up in Australian lunchbox https://t.co/pVfeetUXXm — BBC News (World) (@BBCWorld) 27 февраля 2018 г.

Жительница Австралии обнаружила в школьном обеде своего ребенка одну из самых ядовитых рептилий - сетчатую коричневую змею.

Этот вид по токсичности яда занимает второе место среди всех сухопутных змей.

Сообщается, что рептилия затаилась в коробке с едой в тот момент, когда австралийка уже собиралась положить бокс в сумку сына.

Обнаружив змею, женщина закрыла крышку контейнера и тут же вызвала специалистов, которые благополучно изъяли ядовитую находку, передает BBC.