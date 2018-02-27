Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 20 февраля 2018 года)

В избирательный фонд С.Н.Бабурина поступило 7 692 820 рублей. Из них 7,636 млн рублей составили пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от восьми граждан.

Израсходовано 6 637 100,60 рубля. В том числе произведено два платежа в сумме 3,10 млн рублей - на расходы по сбору подписей.

В избирательный фонд П.Н. Грудинина поступило

170 258 560,17 рубля. Из них 36,9 млн рублей пожертвовали пять юридических лиц - политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" (20,0 млн руб.), СХПК "Усольский свинокомплекс" (13,0 млн руб.), ЗАО "Совхоз им. Ленина" (3,0 млн руб.), СПК "Жерелево" (0,5 млн руб.) и ООО ПК "СОЮЗ" (0,4 млн руб.), а 3 135 083 рубля - это пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от 48 граждан.

Израсходовано 149 870 231,65 рубля, в том числе произведено 273 платежа на общую сумму 130 250 488,21 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания, агитацию через редакции периодических печатных изданий, проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

50,0 тыс. руб. возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. 33 705 рублей возвращено гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 24 000 рублей возвращено гражданам, указавшим недостоверные сведения. 105 857,23 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд В.В.Жириновского поступило

393 878 698,46 рубля. Из них 182 790 065 рублей пожертвовали 16 юридических лиц - ООО "УПРАВМЕХ" (19,726 млн руб.), ООО "ГРАЙС ГРУПП" (28,0 млн руб.), ООО "ПромМетХолдинг" (3,765 млн руб.), ООО "ТД Мегаполис" (26 864 565 руб.), ООО "Оверсиз" (28,0 млн руб.), ООО "Уралфинансстрой" (26 887,1 тыс. руб.), ООО "Мегаполис" (27 985,4 тыс. руб.), ЗАО "КОЛОСИНВЕСТ" (6,0 млн руб.), ООО "Эпикур" (4,0 млн руб.), ООО "ТАРГЕТС ИНЖИНИРИНГ" (2,0 млн руб.), ООО "Галерея-Строй" (1,545 млн руб.), ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ" (1,408 млн руб.), ООО "АЛЬТА" (3,2 млн руб.), ООО "ГРАДЕКС" (1,0 млн руб.), ООО "РИВЕР" (1,9 млн руб.), ООО "Торговый дом "МИС" (509,0 тыс. руб.), а 9,853 млн рублей составили пожертвования, каждое из которых превышало 20,0 тыс. рублей, от 19 граждан.

Израсходовано 209 472 872,42 рубля, в том числе произведено 108 платежей на общую сумму 206 901 943,12 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания, проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

143 800,62 рубля возвращены гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 3,0 тыс. рублей возвращены юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. В доход бюджета перечислено 230 939,71 рубля.

В избирательный фонд В.В.Путина поступило 407 535 998,76 рубля. Из них 400,0 млн рублей составили пожертвования юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн. руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн. руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн руб.), Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (12,0 млн руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн руб.). Пожертвования от семи граждан (каждое на сумму, превышающую 20 тыс. руб.) составили 6 686 000 рублей.

Израсходовано 196 261 656,23 рубля, в том числе произведено 63 платежа на общую сумму 157 780 503,33 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

Возврат гражданам средств, поступивших в установленном порядке, составил 7 490 702,55 рубля. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 5100 рублей. Возврат средств гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, составил 33 611 рублей. В доход бюджета перечислено 6334,21 рубля.

В избирательный фонд К.А. Собчак поступило 139 760 930,55 рубля, в том числе 28,0 млн рублей пожертвовало ООО "БИЗНЕС ПРОПЕРТИ", а пять пожертвований от граждан (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей) составили 12 310 000 рублей.

Израсходовано 92 772 315,35 рубля, в том числе произведено 144 платежа в сумме 74 020 179,39 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату услуг информационного и консультационного характера, на проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг.

295,99 рубля возвращены гражданину, указавшему недостоверные сведения. 355,02 рубля возвращены гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 2810 рублей, поступивших в установленном порядке, возвращены гражданам. 15 179,01 рубля перечислены в доход бюджета.

В избирательный фонд М.А. Сурайкина поступило 1 239 473,90 рубля, в том числе 300 000 рублей пожертвовала политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Израсходовано 1 143 295,23 рубля, в том числе произведено три платежа в сумме 650 500 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей, оплату других работ/услуг и проведение публичных предвыборных мероприятий.

В избирательный фонд Б.Ю. Титова поступило 121 282 711 рублей. Из них 80,332 млн рублей пожертвовали юридические лица - ПАО "Абрау-Дюрсо" (15,0 млн руб.), Акционерное общество "Тинькофф Банк" (10,0 млн руб.), ООО "Алко Трест" (20,0 млн руб.), ООО "АРИАНТ-ЦПИ" (10,0 млн руб.), АО "КОНАР" (5,0 млн руб.), ООО "Бизнес-Актив" (5,0 млн руб.), ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" (2,0 млн руб.), ООО "Триллиум" (2,6 млн руб.), ОАО "АПФ "Фанагория" (0,5 млн руб.), ООО "СТАРТЭКС-М" (2,602 млн руб.), ООО "ЭКОЛОГИЯ-С" (1,608 млн руб.), ООО "МТВК "Синдика-О" (1,3 млн руб.), ООО "ЮГИНВЕСТ" (1,226 млн руб.), ООО "Базис" (1,088 млн руб.), ООО "Бриз" (0,833 млн руб.), ООО "МАРКЕТЮГ" (0,61 млн руб.), ООО "ОБД-Риэлт" (0,25 млн руб.), ООО "Регион-Строй" (0,25 млн руб.), ООО "СтройБизнесЮг" (0,25 млн руб.) и ООО "РАДУГА" (0,215 млн руб.).16 пожертвований от граждан (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) составили 18,937 млн рублей.

Израсходовано 80 068 820,72 рубля, в том числе произведено 60 платежей на общую сумму 76 154 187,62 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на агитацию через организации телерадиовещания, на проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату услуг информационного и консультационного характера, других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

10,0 млн рублей возвращено юридическому лицу с иностранным участием более 30%. Юридическим лицам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 11,426 млн рублей. Гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 104 950 рублей. В доход бюджета перечислено 12 141 рубль.

В избирательный фонд Г.А. Явлинского поступило 55 002 705 рублей. Израсходовано 45 264 217,88 рубля, в том числе произведено 75 платежей на общую сумму 21 404 130 рублей - на оплату расходов по сбору подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату услуг информационного и консультационного характера, а также других работ/услуг.

Эти сведения основаны на данных, предоставленных

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации филиалами ПАО Сбербанк.