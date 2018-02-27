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27.02.2018 15:34
Рубрика: Культура

Где смотреть в России "Оскар"

Текст: Сусанна Альперина
90-я церемония вручения наград премии "Оскар" пройдет 4 марта в театре "Долби", Лос-Анджелес. За главный трофей - "Оскар" в категории "лучший фильм" будут бороться проекты "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури", "Темные времена", "Дюнкерк", "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды" и "Зови меня своим именем".

Как и в прошлом году, вести церемонию станет комик Джимми Киммел. Фильм "Нелюбовь", снятый режиссером Андреем Звягинцевым будет бороться за статуэтку в номинации "лучший фильм на иностранном языке".

Фото: Предоставлено пресс-службой Берлинского кинофестиваля.
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Те зрители, которые захотят посмотреть полуторачасовую международную версию, смогут сделать это, включив Первый канал 5 марта в 01:10. Но, если хочется смотреть в прямом эфире и на любом гаджете, вплоть до мобильного телефона, можно порекомендовать выбрать сайт "Кинопоиск". В этом году сайт приобрел права на показ у компании Disney в России и странах СНГ. И такое происходит впервые.

"На "Кинопоиске" можно узнать все о кино, купить билеты и даже посмотреть некоторые фильмы. Теперь же любители кино - впервые в истории российского интернета - увидят на нашем сервисе церемонию вручения "Оскар” в прямом эфире, - говорит главный редактор "Кинопоиска" Елизавета Сурганова. - Эта премия - одно из важнейших событий года как для киноиндустрии, так и для многих наших пользователей. Ежемесячно "Яндекс" получает несколько сотен тысяч запросов, связанных с премией "Оскар”, а в месяц, когда проходит церемония, - обычно это февраль или март - число таких запросов возрастает до миллиона с лишним".

Тут стоит пояснить, что крупнейший поисковик "Яндекс" приобрел портал "Кинопоиск" еще в 2013 году, и теперь два интернет-ресурса работают в тесной связке. Прямая трансляция на "Кинопоиске" начнется 5 марта в половине третьего ночи по московскому времени, и до 30 марта ее можно будет посмотреть в записи - в любое удобное время. Комментировать церемонию будут редакторы "Кинопоиска" и приглашенные эксперты. Трансляцию можно будет также увидеть на главной странице "Яндекса". Церемонию смогут посмотреть пользователи из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. В Яндекс.Браузере за трансляцией можно следить, не отвлекаясь от просмотра сайтов: окно видео в нем открывается поверх всех приложений, и его можно разместить в любой части экрана.

Фото: kinopoisk.ru
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Кстати, "Кинопоиск" к "Оскару" в этом году также запустил спецпроект, посвященный премии. Пользователи увидят материалы об истории премии, подготовленные Академией кинематографических искусств и наук специально к юбилею премии, и смогут проверить свою интуицию в традиционной игре "Кинопоиска", где нужно угадать лауреатов в разных номинациях.

Справка "РГ"

Компания Disney в России и странах СНГ владеет эксклюзивными правами на трансляцию церемонии вручения премии "Оскар". Компания активно сотрудничает с ведущими игроками медиарынка. В лицензионной медиатеке компании - проекты производства студий Disney, Pixar, MARVEL, Lucasfilm, DreamWorks SKG, а также сериалы от ABC и ABC Family.

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