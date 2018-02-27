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27.02.2018 16:21
Рубрика: В мире

Главы МИД ЕС осудили Кишинев за отсутствие реформ

Текст: Константин Волков

Главы МИД стран ЕС раскритиковали Кишинев за то, что тот не предпринимает попыток выполнить свои обязательства перед Евросоюзом. Речь идет о судебной реформе, развитии демократического общества, борьбе с коррупцией.

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости
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Европейские дипломаты напомнили Кишиневу, что до парламентских выборов в Молдавии (назначены на ноябрь 2018 года) осталось не так много времени, а обещания, данные крупнейшему финансовому донору, не выполняются.

"Мы напоминаем о важности внедрения эффективных демократических механизмов, в том числе многопартийной системы, верховенства закона, соблюдения прав человека", сказано в резолюции, принятой по итогам совещания глав МИД ЕС. Также министры потребовали "решительной борьбы с коррупцией" и "скорейшего создания автономного органа для борьбы с отмыванием денег".

"ЕС - крупнейший финансовый донор Молдавии, - отметила министр иностранных дел Австрии Карин Кнейсс. - Мы обеспечили Кишиневу экономическую поддержку и теперь ждем результатов. Если их не будет, то есть опасения, что Молдавия снова может стать "черным ящиком" для Европы, как это уже было в 1990-х годах".

В декабре 2017 года Евросоюз принял решение выделить Молдавии 79 миллионов евро, чтобы поддержать ориентацию страны на Запад. Однако отсутствие каких-либо сдвигов может заставить ЕС задуматься о целесообразности дальнейшего выделения средств. Кроме того, Европа охладила стремление некоторых молдавских политиков как можно быстрее вступить в ЕС. Так, спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил не так давно, что намерен подать заявку на вступление его страны в ЕС уже в 2018 году. Однако еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханесс Хан ответил, что Кишиневу сейчас надо думать не о вступлении в ЕС, а сконцентрироваться на проведении реформ и внедрении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Между тем, несмотря на отсутствие каких-то значимых результатов на этом направлении, в молдавском правительстве уже появился вице-премьер по евроинтеграции. Им с 10 января стал глава европейской народной партии Молдовы, бывший премьер-министр Юрий Лянкэ.

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