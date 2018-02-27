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27.02.2018 15:35
Рубрика: В мире

Институт статистики признал Италию страной невежд

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)

Национальный институт статистики Италии (ISTAT) опубликовал неожиданный доклад об уровне образованности в стране, указывающий на одну из главных проблем третьей экономики Евросоюза.
Под традиционными проблемами Италии принято считать разгул мафии и коррупции, засилье иммигрантов, а также рекордно высокий для Европы уровень безработицы. При этом мало кто указывает на "болевые точки", существующие сегодня в итальянской школе и системе образования страны.

Как пишет сайт Linkiesta, ссылаясь на доклад ISTAT, Италия - одна из немногих, возможно, единственная страна среди развитых экономик, которая не считает, что знания являются дополнительным багажом. Италия - страна, которая, напротив, демонстрирует свое невежество, не беспокоится об утечке молодых мозгов за границу. Единственная страна, которая во время экономического кризиса решает урезать бюджетные расходы на образование в пять раз. Единственная, в которой крупные инвестиции осуществляются во все мыслимые и немыслимые проекты, за исключением научно-исследовательских и образовательных.

В своем ISTAT в "Докладе о знаниях -2018" приводит четыре неопровержимых факта, подтверждающих эти нелицеприятные выводы.

Первый - Италия последняя страна в Европе по количеству людей в возрасте от 25 до 64 лет, имеющих высшее образование (менее 20 процентов населения). Даже в Греции и Румынии дела обстоят лучше.

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Второй: выпускники ВУЗов Италии мало кому нужны по той простой причине, что работодатели просто не знают, что с ними делать. Италия - единственная страна среди крупных экономик Европы, в которых за последние десять лет число узкоквалифицированных специалистов снизилось до менее 40 процентов. Стоит ли в таком случае винить иностранцев, в том, что они крадут работу у итальянцев? А, может, все дело в невежестве? - вопрошают эксперты ISTAT.

Третий аргумент: Италия - третья снизу по числу специалистов, работающих в научно-техническом секторе, ее опережают только Румыния и Словакия. По мнению аналитиков, в эпоху цифровых технологий и спроса на высококвалифицированных специалистов в данной области этот показатель выглядит более чем неуместным.

Четвертая цифра указывает на то, что школа не является обязательным и необходимым шагом для становления и развития личности. В Италии полный цикл образования завершают в большинстве случаев дети родителей, имеющих высшее образование. Если родители имеют лишь школьный аттестат, дети следуют их примеру, завершая цикл обучения на школьной скамье. Получается, что в Италии люди с высшим образованием принадлежат к привилегированному классу.

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