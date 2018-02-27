Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в сиквеле "Простоквашино"

Появились подробности каста давно и волнительно ожидаемого продолжения приключений троих из Простоквашино. Как передает РИА Новости, стало известно: легендарный музыкант и актер Гарик Сукачев озвучит в новых сериях пса Шарика, актер, режиссер и шоумен Иван Охлобыстин - почтальона Печкина, а актриса и телеведущая Юлия Меньшова - маму Дяди Федора. Об этом РИА рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Все прежние герои останутся, плюс появятся два новых персонажа. Одного мы пока не раскрываем, а насчет второго можем сказать. У Дяди Федора появится сестра, очень симпатичная девочка", - раскрыла еще один нюанс Слащева.

Добавляя, что с актерами проекту очень повезло. "Прекрасен Сукачев в роли Шарика, от Охлобыстина мы тоже все в восторге", - сказала Слащева в кулуарах Международной лицензионной выставки Licensing World Russia.

При этом имя того, кто озвучит кота Матроскина (ранее - Олег Павлович Табаков), пока держится в строжайшем секрете.

Также Слащева пояснила, что "образы героев и мир, в котором они существуют, стали чуть более современными, но в целом изменились мало". Например, у Дяди Федора в новых сериях будет "стильная стрижка", и у героев появятся гаджеты. В результате "некоторые сюжетные коллизии будут связаны с их использованием".

Ранее мы писали, что на "Союзмультфильме" определились со сроками премьеры проекта.