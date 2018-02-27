Из-за морозов и снегопадов во Франции объявлена метеотревога

Почти во всех районах Франции объявлен повышенный уровень метеотревоги. "Сейчас в стране наблюдается период острого холода. Антициклон, расположенный над Скандинавией, направляет в сторону Франции ледяной воздух.

Ситуация изменится в среду. Циклон со стороны Испании принесет с собой снегопады. Затем начнется потепление, которое ознаменует конец зимы", - говорится в ежедневной сводке национальной метеорологической службы.

Синоптики отмечают, что такие морозы являются аномалией для региона с умеренным климатом. Например, на севере и востоке Франции утром столбики термометров опустились до отметки -10 градусов, на побережье Атлантики, в Париже и на юго- западе страны похолодало до -6 градусов. На Лазурном берегу выпал снег, передает ТАСС.