Капитан "Зенита" Доменико Кришито отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сам футболист заявил в интервью итальянским СМИ. По словам Доменико, летом он вернется на родину. Куда именно - пока не решил.

- Мой контракт с "Зенитом" истекает в июне. Мне предложили остаться, но я откажусь, - отметил Кришито. - Хочу вернуться в Италию. Я хотел уйти еще прошлым летом. Однако Манчини убедил меня остаться.

Кришито - один из самых опытных игроков в нынешнем "Зените". Он перешел в питерский клуб еще в 2011 году, когда команду тренировал Лучано Спаллетти. За семь лет в России Доменико дважды становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка и один раз выиграл Кубок России.

Капитаном "Зенита" Кришито стал минувшим летом по решению главного тренера "сине-бело-голубых" Роберто Манчини.