Каждый пятый ребенок в России не может попасть в ясли

Каждая пятая российская семья не может записать ребенка в ясли. Речь идет о малышах до 3 лет. По словам заместителя министра науки и образования России Валентины Переверзевой, обеспеченность местами в яслях составляет примерно 80 процентов.

Самая тяжелая ситуация на Северном Кавказе - в Дагестане, Ингушетии, Бурятии, Новосибирской области. Есть проблемы в Подмосковье. На сегодня в Московской области создано 16 тысяч ясельных групп, а надо 26 тысяч.

По поручению президента к 1 марта 2018 года должна быть готова программа, которая поможет решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет.

Почему так остро встал вопрос? Часть зданий в свое время была отчуждена или передана для детских садов. Там ситуацию удалось выправить. Очереди в детские сады почти нет, а дошкольное образование у нас - на высоком уровне. Но зато обострилась проблема с ясельными группами.

