Lenovo представила ноутбуки-трансформеры и хромбуки

Компания Lenovo презентовала на выставке MWC 2018 новые ноутбуки: трансформер Yoga 730 с диагоналями экранов 13 и 15 дюймов и более бюджетный 14-дюймовый Yoga 530.

Как уточнили в компании, устройства разработаны специально для представителей мобильного поколения.

Трансформеры Yoga работают на базе ОС Windows 10. Экран ноутбука разворачивается почти на 360 градусов, и он превращается в большой планшет.

Модели Yoga 730 получили мощный искусственный интеллект, благодаря чему появилась возможность использовать персональные помощники с полным голосовым управлением. Встроенные ассистенты Cortana и Alexa могут распознавать устные команды даже на расстоянии.

Трансформеры работают на восьмом поколении процессоров Intel Core i7. 15-дюймовая модель оснащена выделенной графической картой NVIDIA GeForce GTX 1050. Цены на ноутбуки начинаются от 880 долларов. Бюджетная версия трансформера, Yoga 530, будет стоить от 549 долларов.

Также компания представила трио защищенных от влаги и пыли хромбуков: Lenovo 500e, 300e "два в одном" и 100e. Эти устройства предназначены специально для учебных заведений.

Lenovo 300e Chromebook имеет улучшенный сенсорный экран с технологией Lenovo Enhanced Touch, которая позволяет использовать любые предметы для письма и рисования по экрану. Lenovo 500e Chromebook оснащен стилусом EMR Pen с инновационным алгоритмом от Google: он обеспечивает практически мгновенную реакцию экрана.

Цены на хромбуки начинаются от 269 долларов.