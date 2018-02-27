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27.02.2018 16:27
Рубрика: Культура

Леонид Якубович объяснил свои слова о гостях шоу "Поле Чудес"

Леонид Якубович объяснил высказывания о "шизофрении" на "Поле Чудес" недобросовестной работой СМИ.

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"В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо", - цитирует РИА Новости телеведущего.

Якубович посетовал, что в погоне за сенсациями СМИ перестали проверять информацию.

"Но я рад, что на "Поле чудес", что бы кто ни писал, приходят хорошие, добрые люди. Программа как была народной, так ею и остается", - добавил он.

В передаче "Сегодня вечером", показанной на ТВ в выходные, Якубович говорил о своей работе в программе "Поле Чудес". Телеведущий в шутливой форме рассказал о своем общении с гостями шоу перед игрой и, в частности, отметил, что советует им воспринимать участие в программе не как игру, а как возможность передать привет своим близким. Многие СМИ неверно интерпретировали его слова, из-за чего поднялась волна недовольства среди интернет-пользователей.

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