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27.02.2018 16:07
Рубрика: Экономика

Минтруд готов изменить список запрещенных для женщин профессий

Текст: Марина Гусенко
Минтруд готов изменить список запрещенных для женщин профессий и допустить представительниц прекрасного пола к некоторым работам, ранее считавшимся вредными. Это связано с изменениями технологий современного производства и социально-гигиенических условий труда. Об этом сообщили "РГ" в ведомстве.
Россияне назвали самые престижные профессии

С прошлого года Минтруд ведет работу по актуализации Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Утвержден он был постановлением правительства в 2000 году.

Сейчас сотрудники министерства собирают и обрабатывают предложения сторон социального партнерства - профсоюзов, работодателей, органов госвласти - по вопросам актуализации перечня. Плюс - ведется работа совместно с экспертами медицины по определению факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины.

Фото: REUTERS/Kin Cheung
Названы самые перспективные профессии

Как заявил по этому поводу министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, перечень нуждается в пересмотре, и какие-то профессии из него должны уйти, так как улучшаются условия труда. Но решать, какие профессий выйдут из списка, а какие останутся - это не полномочия конкретных работодателей.

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что представители крупного предприятия предложили дать компаниям возможность самим решать (по согласования с профсоюзами) , на какие работы допускать женщин, а на какие - нет.

Справка "РГ"

Список, появившийся в 2000 году, включает в себя множество профессий, в том числе и те, которые сегодня уже исчезли. Большая часть профессий касается производства: электротехнического, сварочного, производства абразивов, фосгена, карбида кальция и др. Есть ограничения, связанные с перерабатывающей промышленностью, лесосплавом. Например, женщинам запрещено работать формировщицами плотов, сплавщицами, дробильщицами колчедана, камневарами и камнетесами. Им нельзя идти в заготовщицы льда из водоемов, заготовщицы костяного угля и др. На сайтах по поиску работы некоторых вакансий просто нет. Многие профессии за 18 лет бесследно исчезли.

Подготовила Ирина Ивойлова

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