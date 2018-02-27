Минтруд готов сократить список запрещенных для женщин профессий

Минтруд готов изменить список запрещенных для женщин профессий и допустить представительниц прекрасного пола к некоторым работам, ранее считавшимся вредными. Это связано с изменениями технологий современного производства и социально-гигиенических условий труда в ряде секторов. Об этом сообщили "Российской газете" в ведомстве.

С прошлого года минтруд ведет работу по актуализации Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Утвержден он был постановлением правительства в 2000 году. Сейчас сотрудники министерства собирают и обрабатывают предложения сторон социального партнерства - профсоюзов, работодателей, органов власти. Кроме того, совместно с экспертами медицины минтруд уточняет факторы, влияющие на репродуктивное здоровье женщины. Как заявил министр труда и соцразвития России Максим Топилин, перечень нуждается в пересмотре, и какие-то профессии из него должны уйти, так как улучшаются условия труда. Но решать, какие профессии выйдут из списка, а какие останутся, - это не полномочия одних только конкретных работодателей.

Одной из наиболее заинтересованных в либерализации правил компаний оказались "Российские железные дороги". Монополия предлагает вовсе упразднить устаревший перечень, а взамен него установить критерии, по которым работодатель на основе результатов специальной оценки условий труда и профессиональных рисков будет формировать по согласованию с профсоюзом списки профессий, на которых труд женщин ограничен. Как отмечают в РЖД, в действующем перечне работ, запрещенных для женщин, 30-й раздел посвящен железнодорожному транспорту, и в него включены такие профессии, как машинист и помощник машиниста, составитель поездов, аккумуляторщик. При этом, полагают в компании, женщины вполне могли бы управлять, например, современными скоростными поездами - "Сапсанами" и "Ласточками".