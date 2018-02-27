Молодежь Беларуси выбирает оригинальные продукты питания, лекарства и одежду

То, что Беларусь - страна сравнительно молодая, статистике известно давно. Ведь в Союзном государстве насчитывается почти два с половиной миллиона молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Да и в столице РБ проживает сегодня почти 40 процентов молодежи. И на десять девчонок девять ребят - не белорусский мотив. Парней в стране больше на 50 с лишним тысяч. Так что девушки имеют подтвержденную статистикой возможность вдумчиво и даже капризно выбирать. А посему социологи советуют молодежи не забывать о жизненных приоритетах: "на стадион, на турник, в армию!"

Но на этот раз социологов интересовали молодежные вкусы и жизненные предпочтения. Большинство респондентов, например, выбирают оригинальные продукты питания, лекарства и БАДы. Причем, юноши и девушки стараются покупать недешевые вещи. Скидки, кстати, не всегда влияют на окончательный выбор, отмечают ученые.

Что касается гаджетов, то тут речь точно не идет о дешевой продукции - молодежь выбирает максимально продвинутые, стильные вещи. Есть предприятия, продукцию которых молодежь устойчиво предпочитает. "У этих предприятий регулярно появляются новинки, которым удается привлекать и удерживать внимание молодых людей", - отметила заместитель председателя Ассоциации защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" Валентина Дынич.

По итогам исследования, из предложенных для оценки групп товаров респонденты более активно поддерживают оригинальных производителей продуктов, лекарств и биологически активных добавок.

В то же время, молодежь оказалась наиболее индифферентной по отношению к выбору производителей одежды и обуви. Опросы показали, что большинство респондентов (59%) не интересуется контрафактной продукцией и местами ее приобретения. Поиском подобной информации занимается только около 10% респондентов.

Если же молодые люди намеренно ищут информацию об этой продукции и местах ее приобретения, они пользуются интернетом (98%). Большинство респондентов (55% в совокупности) в той или иной мере склонны отказаться от покупки контрафактной продукции, в то время как 33% склонны ее приобрести. Основным мотивом осознанного приобретения сомнительной продукции молодежью является денежный фактор - более низкая стоимость по сравнению с оригиналом (91%).

На отказ от приобретения контрафакта оказывает влияние и негативный опыт его приобретения и использования в прошлом, принципиальная установка респондентов на отказ от приобретения и эксплуатации подделок. Значительная часть респондентов в настоящее время пользуется торрентами (около 75%), и это программное обеспечение не вызывает у них негативных эмоций, связанных с нарушением авторских прав. Негативно относится к данной программе каждый пятый респондент, принявший участие в исследовании.

В исследовании приняли участие более тысячи белорусов в возрасте от 15 до 30 лет.