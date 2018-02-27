МПК утвердил 30 российских атлетов для участия в Играх

Международный паралимпийский комитет объявил список российских атлетов, которые смогут принять участие в Паралимпийских играх в корейском Пхенчхане.

В список вошли 30 спортсменов: десять горнолыжников, 12 лыжников, три сноубордиста и команда по керлингу на колесах. Атлетов будут сопровождать шесть "ведущих" и еще 39 человек из обслуживающего персонала. Отметим, что на предыдущих Играх в Сочи Россию представляли 69 спортсменов.

Напомним, что 29 января Международный олимпийский комитет продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России, которая была наложена еще в августе 2016 года.

В связи с этим отечественные паралимпийцы смогут выступить на Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе.

Паралимпиада-2018 пройдет в Корее с 9 по 18 марта.