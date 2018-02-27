National Interest назвал "серьезную проблему" армии США

Журнал National Interest назвал "серьезной проблемой" чрезмерную зависимость американской армия от элитных подразделений. Из-за своей "популярности" они, как поясняет издание, вынуждены выполнять задачи, не входящие в сферу их компетенции. В результате снижается способность этих "самых лучших" подразделений выполнять операции, за которые они напрямую отвечают, передает РИА Новости.

Речь, в частности, идет о "морских котиках" (Navy SEAL), "зеленых беретах" и рейнджерах (Силах специального назначения США и элитном подразделении глубинной разведки соответственно). Чрезмерный авторитет этих армейских подразделений подрывает значимость других, считают многие военачальники.

Эксперты National Interest призвали Пентагон пересмотреть подход к применению вооруженных сил. "США необходимо вернуться к концепции использования всех доступных военных возможностей, применять нужное подразделение в каждом конкретном случае", - пишет журнал.