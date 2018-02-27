Новый президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве

Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил о перестановках в кабинете министров. Он назначил своего заместителя в правящем "Африканском национальном конгрессе" Дэвида Мабузу на должность вице-президента.

Бывший министр жилищного строительства Линдиве Сисулу возглавит министерство иностранных дел и сотрудничества, передает ТАСС.

Экс-главу МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане глава государства перевел на позицию министра сельского развития и земельной реформы. Бывший генеральный казначей партии "Африканский национальный конгресс" Звели Мкизе стал новым руководителем министерства кооперативного управления и по делам традиций.

Президент вернул в состав правительства некоторых известных критиков своего предшественника Джейкоба Зумы. В то же время, в составе нового кабинета нашлось место и для политиков, считающихся близких к Джейкобу Зуме. Самым неожиданным назначением стало сохранение министерского поста за подвергавшейся яростной критике со стороны оппозиции главы министерства социального развития Батабиле Дламини.

Рамапоса был избран новым президентом ЮАР 15 февраля после отставки Джейкоба Зумы. Оппозиция и население требовали от Рамапосы внести изменения в кабинет министров, который он "унаследовал" от Зумы, и назначить нового вице-президента. Оппозиция выражала недовольство министрами, в отношении которых были выдвинуты различные обвинения.