Оппозиция Канады готова признать Иерусалим столицей Израиля

Оппозиционная Консервативная партия Канады в случае победы на выборах 2019 года признает Иерусалим столицей Израиля. Представители партии отмечают, что Еврейское государство, "как другие суверенные нации, имеет право определять, где находится его столица", передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и перенес туда американское диппредставительство.

Статус Иерусалима является одним из самых сложных вопросов палестино-израильского конфликта. Еврейское государство в 1967 году аннексировало его и сделало город своей столицей. Палестина же считает восточную часть Иерусалима своей территорией.