Пенсионный фонд Норвегии в 2017 году заработал более 1 трлн крон

Государственный пенсионный фонд Норвегии в 2017 году заработал более одного триллиона крон (131,5 миллиарда долларов США по текущему курсу) от инвестиций. Доходность вложений фонда составила 13,7 процента, свидетельствуют данные опубликованного 27 февраля годового отчета. В среднем за все время инвестиций с 1998 года доходность составляла 6,1 процента. А в 2016 году доходность составила 7 процентов.

Наиболее успешными оказались инвестиции в акции. Доходность по этим ценным бумагам составила в 2017 году 19,4 процента. Наиболее доходными оказались акции технологических компаний. На них фонд заработал 32,4 процента дохода от вложенных средств. Инвестиции в акции компаний, производящих основные материалы, показали доходность в 27,1 процента. Наиболее выгодными оказались вложения в металлургию и химическую промышленность. Рост цен на металлы и химические соединения был обусловлен устойчивым спросом в сочетании с сокращением производственных мощностей в Китае, поясняют авторы доклада.

Неплохой результат также принесли вложения в недвижимость - 7,5 процента доходности. Облигации, как менее рискованный инструмент показали невысокую доходность в 3,3 процента.

Капитализация фонда к концу 2017 года составила 8,488 триллиона крон (1,085 триллиона долларов).

Государственный пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим в мире суверенным инвестиционным фондом. В акции вложено 66,6 процента средств фонда, 30,8 процента приходится на инвестиции с фиксированной доходностью (преимущественно облигации), 2,6 процента - на недвижимость.

Около 40 процентов средств фонда приходится на государственное финансирование, остальная часть была получена за счет успешных инвестиций.