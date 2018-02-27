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27.02.2018 15:12
Рубрика: В мире

Песков: РФ сожалеет, что ряд стран игнорирует ситуацию в Восточной Гуте

Россия продолжает работу по реализации резолюции СБ ООН по прекращению боевых действий в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению, заявил Дмитрий Песков журналистам.

При этом, по его словам, у Москвы вызывает сожаление игнорирование некоторыми другими странами бесчинств в Восточной Гуте.

Боевики обстреливают в Сирии гуманитарный коридор

"В целом ведется достаточно напряженная работа, но, безусловно, здесь вызывает сожаление то, что, говоря о Восточной Гуте, как-то наши визави игнорируют те бесчинства и ту ситуацию, которую провоцируют террористы, которые там укрываются и которые держат гражданское население в качестве заложников", - цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Песков также напомнил, что операция в Восточной Гуте проводится в русле резолюции Совбеза ООН, уточнив, что сроки гуманитарных пауз должны соответствовать данному документу. Напомним, 24 февраля резолюцию поддержали все 15 государств - членов Совбеза, документ подразумевает прекращение боевых действий по меньшей мере на 30 дней.

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